Marterbauer-Sager sorgt wieder für roten Krach

Mit seiner Skepsis gegenüber der Abteilung für Herzchirurgie in Oberwart hat Finanzminister Markus Marterbauer für neuen innerparteilichen Zündstoff gesorgt. Im „Krone“-Interview erklärte der rote Minister, Österreich habe zu viele Spitäler und an Schließungen werde wohl kein Weg vorbeiführen. Skeptisch zeigte er sich dabei auch gegenüber der erst kürzlich eröffneten Herzchirurgie. Aus seiner Sicht wäre eine Zusammenarbeit mit Wien, Niederösterreich oder der Steiermark effizienter.