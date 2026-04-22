Nach Widerstand gibt es jetzt doch Rückendeckung

Kooperation mit MedUni Wien scheiterte

Genau diese Situation war auch der Ausgangspunkt für den Aufbau der Herzchirurgie in Oberwart, betonte auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) immer wieder. Eine ursprünglich geplante Kooperation mit der MedUni Wien, die den Versorgungsengpass beheben sollte, kam, wie kürzlich bekannt wurde, nicht zustande. Erst danach entschied sich das Land, den Standort eigenständig aufzubauen, wie Primar Dr. Andreas Ochsenhofer, Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Kardiologe gestern aufhorchen ließ.