Herzchirurgie: Das steckt hinter dem Alleingang

Die Debatte um die Herzchirurgie in Oberwart hat sich in den vergangenen Tagen massiv zugespitzt. Es folgte ein offener Schlagabtausch, an dem längst nicht mehr nur die Politik beteiligt ist, sondern zunehmend auch Experten. Im Zentrum der Kritik steht eine Frage: Warum geht das Burgenland diesen Weg allein?