Herzchirurgie: Kritik hält an, der Betrieb läuft

Kein Burgenländer abgewiesen

Viele hätten sich daher wieder an die Klinik Oberwart gewandt, darunter auch Patienten aus der Steiermark. Auf Nachfrage der „Krone“ hieß es jedoch sowohl vom AKH als auch vom LKH Graz, dass keine Burgenländer abgewiesen wurden. In Wien stünden „einige wenige“ auf der Warteliste, in Graz keiner. In Oberwart sieht man die Voraussetzungen klar erfüllt und verweist auf zusätzliche Eingriffe, die ein chirurgisches Backup erfordern und damit in die Fallzahlen einfließen.