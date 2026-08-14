Neuer Wirbel um mögliches Rechenzentrum

Doskozil verweist auf bereits „Gesagtes“

Im Büro des Landeshauptmannes verweist man auf Nachfrage auf dessen bisherige Aussagen. Demnach gebe es derzeit Gespräche über eine mögliche Ansiedlung, konkrete Daten zum Wasserverbrauch lägen noch nicht vor. Der Landeshauptmann hätte bereits vor einigen Tagen klargestellt: Sollte der Wasserbedarf Dimensionen wie bei einem Rechenzentrumsprojekt in Oberösterreich erreichen, werde es eine solche Anlage im Burgenland nicht geben.