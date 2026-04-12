Doskozil nach OP mit Kampfansage an eigene Partei

Inhaltslose und konzeptlose Politik

Dass der Einspruch ausgerechnet aus dem SPÖ-geführten Gesundheitsministerium kommt, treibt ihn zusätzlich an. Es sei für ihn „die schönste Aufgabe“, für das Land und seine Menschen da zu sein. Aufhören sei daher nie zur Debatte gestanden. „Das hat mich umso mehr motiviert, gegen diese inhaltsleere und konzeptlose Politik anzukämpfen und weiter für die Interessen des Burgenlandes einzustehen.“