Herzchirurgie in Klinik Oberwart startet 2026

Kritik aus anderen Bundesländern: Burgenland zeigt sich unbeeindruckt

Aus Wien und der Steiermark kommen weiterhin Vorbehalte. Man fürchtet Nachteile für bestehende Standorte oder Engpässe beim Personal. Doskozil sieht das gelassen und fast als Ansporn: „Unser Schritt wird kritisch beurteilt, aber wir machen damit auf uns aufmerksam. Gerade das motiviert mich umso mehr, zu wachsen und den Menschen die beste Versorgung zu bieten.“ An der Umsetzung hält er daher fest: „Ob der Bund zustimmt, ist letztlich irrelevant.“