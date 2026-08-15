Nach Prügel-Attacke sucht die Polizei Augenzeugen

Ein 20-Jähriger aus Regau erstattete am Samstag bei der Polizeiinspektion Gmunden eine Anzeige, nachdem er in der Nacht in einem Lokal am Rathausplatz in Gmunden von mehreren bislang unbekannten Männern angegriffen und verletzt worden war. Der Vorfall soll sich am Samstag gegen 0.50 Uhr im Eingangsbereich des Lokals ereignet haben. Der 20-Jährige sei zunächst von einem älteren Mann von hinten angegriffen und zu Boden gebracht worden.