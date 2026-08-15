Nach Prügel-Attacke sucht die Polizei Augenzeugen

Von mindestens drei Männern soll ein 20-Jähriger beim Fortgehen in Gmunden (Oberösterreich) niedergeschlagen und verletzt worden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.
Ein 20-Jähriger aus Regau erstattete am Samstag bei der Polizeiinspektion Gmunden eine Anzeige, nachdem er in der Nacht in einem Lokal am Rathausplatz in Gmunden von mehreren bislang unbekannten Männern angegriffen und verletzt worden war. Der Vorfall soll sich am Samstag gegen 0.50 Uhr im Eingangsbereich des Lokals ereignet haben. Der 20-Jährige sei zunächst von einem älteren Mann von hinten angegriffen und zu Boden gebracht worden.
Zu dritt auf ihn eingeschlagen
Anschließend hätten zumindest drei weitere Männer auf ihn eingeschlagen. Während des Angriffs wurde das Opfer auch mit dem Umbringen bedroht. Der 20-Jährige konnte anschließend über den Rathausplatz und die Kirchengasse flüchten. Durch die Attacke wurde er unbestimmten Grades verletzt.
Hinweise erbeten
Die Polizeiinspektion Gmunden bittet unter 059133/4100 um sachdienliche Hinweise. Laut dem Opfer waren zum Zeitpunkt der Attacke zahlreiche Nachtschwärmer vor Ort.
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