Wo Sie am Feiertags-Samstag einkaufen gehen können

Als erste Forderung im neuen Amt, fordert die neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, dass Geschäfte in Tourismuszonen auch am Sonntag aufsperren dürfen.

„Also, ich werde mich sicherlich weiter für die Tourismuszonen einsetzen“, sagt sie. Offene Geschäfte am Sonntag oder am Feiertag würden wohl dazu beitragen, dass mehr Wertschöpfung lukriert werde.