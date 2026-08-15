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Mehrere Filialen offen

Wo Sie am Feiertags-Samstag einkaufen gehen können

Wirtschaft
15.08.2026 10:50
Vor allem in Tourismus-Regionen und bei Bahnhöfen haben Supermärkte auch am Feiertag offen.
Vor allem in Tourismus-Regionen und bei Bahnhöfen haben Supermärkte auch am Feiertag offen.(Bild: Kwangmoozaa - stock.adobe.com)
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Am Feiertags-Samstag haben die meisten Supermärkte in Österreich geschlossen. Wer aber dringend Milch, Brot & Co. braucht, kann in manchen Regionen trotzdem einkaufen gehen. Vor allem in Tourismus-Regionen, an Bahnhöfen und bei Tankstellen haben die Österreicher Glück.

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Am heutigen Samstag wird Mariä Himmelfahrt gefeiert – und die meisten Supermärkte haben zwei Tage in Folge zu. Manche Standorte halten aber die Stellung und versorgen die Österreicher auch am Feiertag mit Lebensmitteln, wie die Supermarkt-Ketten auf ihren Webseiten angeben.

Großes Angebot in Wien
In der Landeshauptstadt ist die Liste der geöffneten Supermärkte trotz des Feiertags lang. Offen haben etwa die Billa-Filialen beim Praterstern, Franz-Josefs-Bahnhof, Westbahnhof und beim Herrnhuterhaus.

Gleich an mehreren Standorten von Spar, Interspar & Co. können die Wiener ebenfalls einkaufen gehen, darunter die Filialen an den Öffi-Knotenpunkten Wien Mitte und Hauptbahnhof. Die Standorte beim AKH am Währinger Gürtel und der Klinik Floridsdorf haben ebenfalls geöffnet. Hofer hat seine Türen in einigen Filialen in den Bezirken Leopoldstadt, Brigittenau, Floridsdorf und Donaustadt geöffnet.

Vereinzelte Filialen in Niederösterreich
In Niederösterreich ist die Liste der offenen Supermärkte überschaubar. Am Flughafen Schwechat gibt es mehrere Billa-Filialen, die am Feiertags-Samstag offen haben. Vereinzelt haben Hofer-Standorte ebenfalls geöffnet. So können die Österreicher zum Beispiel in der Wiener Straße in Krems an der Donau oder in Schrems einkaufen gehen.

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Oberösterreichische Märkte großteils zu
In Attersee hat der Billa-Saisonmarkt bis mittags geöffnet. Einige wenige Hofer-Filialen halten ebenfalls die Stellung, etwa in Traunkirchen, St. Georgen im Attergau oder in der Dalistraße in Wels-Nord. Ansonsten müssen die Oberösterreicher auf Tankstellen & Co. ausweichen.

Viel Auswahl in Kärnten
In Kärnten ist das Einkaufs-Angebot am Feiertag vergleichsweise sehr groß. Etliche Billa- und Hofer-Filialen haben in der Urlaubs-Zeit auch an Feiertagen offen, zum Beispiel in Velden oder Pörtschach. Zum Spar kann man in Kärnten etwa in St. Kanzian oder in Treffen geben, etliche Spar express-Standorte sind ebenfalls offen. In Klagenfurt haben der Billa am Hauptbahnhof und am St. Veiter Ring offen.

Wenig offene Filialen in der Steiermark
In Bruck an der Mur, Bärnbach und der Eckerstraße in Graz werden am Samstag bei Hofer Waren über das Kassenband gezogen. Zum Spar können die Steirer an den Hauptbahnhöfen in Graz und Leoben oder beim Grazer Flughafen gehen. In Tankstellen-Shops können die Steirer ebenfalls fündig werden.

Diskussion um Öffnungszeiten

Als erste Forderung im neuen Amt, fordert die neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, dass Geschäfte in Tourismuszonen auch am Sonntag aufsperren dürfen.

„Also, ich werde mich sicherlich weiter für die Tourismuszonen einsetzen“, sagt sie. Offene Geschäfte am Sonntag oder am Feiertag würden wohl dazu beitragen, dass mehr Wertschöpfung lukriert werde. 

Salzburg: Märkte in Tourismus-Region offen
In Salzburg haben zahlreiche Billa-Märkte in beliebten Urlaubsregionen offen, zum Beispiel in Zell an See, Bad Gastein oder Saalbach-Hinterglemm. In mehreren Urlaubsorten haben auch Filialen von Spar und Hofer geöffnet. In der Stadt Salzburg kann man Brot & Co. bei der Spar-Filiale beim Hauptbahnhof oder bei Billa in der Griesgasse kaufen.

Fast überall Feiertags-Ruhe in Tirol
In Tourismus-Regionen wie St. Johann in Tirol oder Kitzbühel haben auch am Feiertag Hofer- oder Billa-Filialen geöffnet. In Innsbruck kann man beim Spar am Marktgraben einen Einkauf erledigen.

Fast kein Angebot in Vorarlberg und Burgenland
Im Südosten und ganz im Westen sind die Einkaufsmöglichkeiten am Feiertags-Samstag rar. Im burgendländischen Oberpullendorf hat eine Hofer-Filiale geöffnet, großteils müssen die Vorarlbeger und Burgenländer aber auf Tankstellen-Shops, regionale Bäckereien & Co. ausweichen.

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