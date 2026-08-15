Nach zehn Jahren fährt das S-Bike endlich los

System für die letzte Meile der Salzburger Pendler

„Wir sind im Zeitplan. Das wird eine tolle Geschichte“, freut sich Markus Huber, Fuß- und Radverkehrskoordinator der Stadt Salzburg, denn: „Das System ist in erster Linie für Bewohner und Pendler gedacht. Es soll vor allem für die erste und die letzte Meile – etwa vom Bahnhof in die Nähe des Büros – ein sehr attraktives Angebot sein.“ Mit Klimaticket sind die ersten 30 Minuten Fahrt kostenlos.