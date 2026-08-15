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Nach zehn Jahren fährt das S-Bike endlich los

Salzburg
15.08.2026 16:00
Die meisten Stationen kommen auf Flächen ehemaliger Radständer.
Die meisten Stationen kommen auf Flächen ehemaliger Radständer.(Bild: zVG)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Noch heuer entstehen in der Stadt Salzburg 65 Stationen für Leihfahrräder. Nach jahrelangem Warten und einer ungeplanten Verzögerung im Frühling, geht es ab kommender Woche schrittweise mit dem neuen System los. Dieses soll vor allem für Einheimische und Pendler attraktiv werden ...

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Mit 65 Verleihstationen bis zum Jahresende und im Endausbau 100 Standorten für Elektrofahrräder haben sich Stadt, Land und Salzburg Verkehr einiges vorgenommen. Bereits seit zehn Jahren wird hier über ein passendes System nachgedacht, alleine heuer wurde das Vorhaben zweimal verschoben.

Doch jetzt geht es damit endgültig los. Die ersten Straßenmarkierungen sind bereits aufgebracht, die Räder des US-Anbieters Lime werden ab kommender Woche schrittweise angeliefert – und direkt an den Standorten zum Verleih aufgestellt.

Die Räder des US-Anbieters Lime bekommen ein eigenes Salzburg-Design. Jedes zehnte Bike hat ...
Die Räder des US-Anbieters Lime bekommen ein eigenes Salzburg-Design. Jedes zehnte Bike hat einen Kindersitz.(Bild: Salzburger Verkehrsverbund)

System für die letzte Meile der Salzburger Pendler
„Wir sind im Zeitplan. Das wird eine tolle Geschichte“, freut sich Markus Huber, Fuß- und Radverkehrskoordinator der Stadt Salzburg, denn: „Das System ist in erster Linie für Bewohner und Pendler gedacht. Es soll vor allem für die erste und die letzte Meile – etwa vom Bahnhof in die Nähe des Büros – ein sehr attraktives Angebot sein.“ Mit Klimaticket sind die ersten 30 Minuten Fahrt kostenlos.

In wenigen Fällen werden dem Radverleih, der die Öffis attraktiver machen soll, auch Parkplätze ...
In wenigen Fällen werden dem Radverleih, der die Öffis attraktiver machen soll, auch Parkplätze geopfert.(Bild: Manuel Bukovics)

Nötig ist dafür die Wegfinder-App, die Bustickets, Fahrpläne und den Verleih vereint. Über Lime direkt klappt es aber auch. Nach kurzem Scan des Bikes geht es zum gewünschten Ziel, wo die Fahrt dann in der App mit einem Foto abgeschlossen wird. Zurückgegeben werden können die Räder ausschließlich in den Stationen.

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Dabei sind letztere auf dem Boden deutlich markiert. Massive Ladesäulen oder ähnliche Infrastruktur fehlen komplett. „Die Räder haben alle Wechselakkus“, erzählt Huber. „Sie kommunizieren ihren Akkustand. Die Geschützten Werkstätten kümmern sich dann als Projektpartner um den Tausch.“

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