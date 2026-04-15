Vor Sommer: Fluglinien warnen vor Treibstoffmangel

Die Airlines sind sehr besorgt. In drei Wochen könnten die Reserven ausgehen. Der Branchenverband Airports Council International Europa (ACI) warnt vor einer systematischen Knappheit, dann wohl Mitte Mai. Jetzt wird der Ruf nach Hilfe der EU weiter. So soll gemeinsam Kerosin beschafft werden, und Steuern sowie CO₂-Abgaben sollen gestrichen oder gesenkt werden, um die Firmen zu entlasten.