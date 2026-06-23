Warum diese Ente fast schon ein WM-Maskottchen ist

Der mexikanische Peking-Enterich Merlín mit seinem grünen Trikot ist längst eine Art inoffizielles WM-Maskottchen und Nationalheiliger. „Er ist ein kleines Symbol dessen, wie wir sind“, sagte die mexikanische Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum, und das bekräftigte nun auch die Besitzerin der Ente.