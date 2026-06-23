Als der Ex-Bayern-Star Arnautovic rätseln ließ

Wiener irritiert

Dann imitierte Müller auf Wienerisch, als Arnautovic seinen ÖFB-Kollegen David Alaba vor der Partie damals fragte und das dem Ex-Bayern-Profi wohl zu Ohren kam: „Du, wos isn mitn Müller da los, was is denn da los. Wie macht der den des, mit den Tore schießen. Des gibts ja ned. Der stolpert da rum und dann isser drinn. Wie macht er des?“ Lautes Gelächter von Klopp war die Folge.