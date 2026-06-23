Als der Ex-Bayern-Star Arnautovic rätseln ließ

Einfach großartig! Zuerst erfolgte eine herzliche Begrüßung mit dem ÖFB-Star. Dann erzählte Magenta-Experte Thomas Müller live auf Sendung eine Anekdote über Marko Arnautovic. Co-Experte Jürgen Klopp konnte sich kaum halten.
Für Stimmung sorgt Thomas Müller mit Co-Experten Jürgen Klopp bei MagentaTV Deutschland. Moderator Johannes B. Kerner hat bei den beiden „Schmähbrüdern“ alle Hände voll zu tun, sie in Zaum zu halten. Manchmal gab es schon flapsige Kommentare in Richtung DFB-Trainer Julian Nagelsmann. Dieses Mal wurde über Marko Arnautovic gelacht.
„Servus, Grias di“
„Amadeus“ von Falco tönte durch die Arena in Arlington bei Dallas, als Österreichs Fußball-Nationalteam mit dem Aufwärmen startete. Müllers Blick blieb bei Arnautovic hängen, der sofort zu ihm hin eilte – beide begrüßten sich, obwohl live auf Sendung, herzlich. „Hey Marko, Servus, Grias di“, so die FC Bayern-Legende. Es folgte eine Umarmung mit Klopp.
Arnautovic nicht im Kader
Dann begann Müller in seiner unnachahmlichen Art zu erzählen: „Marko kenne ich schon seit dem Champions League Finale 2010 (als Inter die Bayern im Bernabeu-Stadion mit 2:0 besiegte, Anm.). Da war er mit Mario Balotelli bei Mailand nicht im Kader, als Jungspunde. Schon damals war er ein unglaubliches Talent.“
Wiener irritiert
Dann imitierte Müller auf Wienerisch, als Arnautovic seinen ÖFB-Kollegen David Alaba vor der Partie damals fragte und das dem Ex-Bayern-Profi wohl zu Ohren kam: „Du, wos isn mitn Müller da los, was is denn da los. Wie macht der den des, mit den Tore schießen. Des gibts ja ned. Der stolpert da rum und dann isser drinn. Wie macht er des?“ Lautes Gelächter von Klopp war die Folge.
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