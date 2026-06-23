„700 Fouls – ich darf mich nicht zu viel aufregen“

„Gefühlt haben sie 700 Fouls gemacht“

Laimer äußerte sich bei Sport1 deutlich verärgerter, vor allem die softe Linie von Schiedsrichter Amin Omar stoß dem Teamkicker sauer auf. „Zweite Halbzeit hatten wir gute Ballbesitz-Phasen. Am Ende kommt es auf Kleinigkeiten an. Ich weiß nicht, wieviele Fouls sie gemacht haben. Gefühlt haben sie 700 Fouls gemacht. Eine Gelbe nach 70 Minuten bekommen. Aus irgendeinem Grund gibt man keine Gelben Karten mehr“, so Laimer. „Ich darf mich nicht zu sehr aufregen, das bringt auch nichts. Dann ist es natürlich schwierig. Wir haben natürlich auch nicht alles perfekt herausgespielt. Wenn du mal einen Ball verlierst, dann haben sie ein gutes Umschaltspiel. Wenn du der Nummer 10 den Ball gibst, weiß er schon, was er damit anfangen soll. Das kann er sehr, sehr gut.“