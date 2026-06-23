„Messi ist lange nicht mehr so viel gelaufen“

Die Aufstellung von Teamchef Ralf Rangnick hat in Summe auf jeden Fall Sinn gemacht. Paul Wanner ist als Zehner die bessere Variante als Konrad Laimer, der gegen Argentinien seine Aufgabe als linker Verteidiger gut machte. Auch Michael Gregoritsch, der Österreichs bester Kopfballspieler ist, fand ich in der Startelf richtig. Die Argentinier sind nicht die größte Mannschaft, da hast du bei Standards Chancen.