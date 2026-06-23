Was Hamilton & Co. mit Rittern im Mittelalter eint

Tausende Menschen an der Strecke, ein Fahrerlager, das seinesgleichen sucht. Ein Tross, der die Piloten begleitet und Zuschauer, die sich mit Begeisterung dem Sport hingeben. Ein Massenspektakel und Wirtschaftsfaktor. Es sind Zutaten, die die Formel 1 so aufregend machen. Und doch gar nicht so neu sind, wie man vielleicht denkt.