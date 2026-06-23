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Was Hamilton & Co. mit Rittern im Mittelalter eint

Motorsport
23.06.2026 05:09
Mit Helm, aber ohne klassische Rüstung. Dennoch sind die Formel-1-Stars, die am Wochenende in ...
Mit Helm, aber ohne klassische Rüstung. Dennoch sind die Formel-1-Stars, die am Wochenende in Spielberg an den Start gehen, die Ritter der Neuzeit.(Bild: Philip Platzer)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Motorsport und das Mittelalter – da gibt es mehr Parallelen als man vielleicht glaubt. Historiker Johannes Giessauf forschte zu diesem Thema und hat spannende Vergleiche parat. Über frühe (Sport-)Helden, Kultstatus und Massenspektakel.

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Tausende Menschen an der Strecke, ein Fahrerlager, das seinesgleichen sucht. Ein Tross, der die Piloten begleitet und Zuschauer, die sich mit Begeisterung dem Sport hingeben. Ein Massenspektakel und Wirtschaftsfaktor. Es sind Zutaten, die die Formel 1 so aufregend machen. Und doch gar nicht so neu sind, wie man vielleicht denkt.

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