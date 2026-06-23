Selbst im Wohnzimmer von Bösewicht J.R. lief Hit

„Dallas“ brach während der Laufzeit ab 1978 historische TV-Rekorde und setzte Maßstäbe für das Fernsehen. Wöchentlich am Dienstag wurden die Dramen der Familie Ewing im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt – auf kaum ein anderes Format traf der Begriff „Straßenfeger“ perfekter zu. „Da werden Erinnerungen an die Jugend wach“, strahlte ein Schlachtenbummler aus Tulln beim Sightseeing, „und alles ist noch so erhalten, wie es einmal war.“