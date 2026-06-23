Ärger über ORF-Abgabe: „Ich will das nicht zahlen“

Einsatz auch für andere Betroffene

Er will sich nun wehren. „Ich finde, das ist rechtswidrig, denn das hat nichts mit dem Einkommen zu tun. Taub ist taub.“ Ihm gehe es dabei auch um alle anderen Menschen mit Beeinträchtigungen, die vielleicht ebenfalls zur Kasse gebeten werden. „Es kann nicht sein, dass man von Menschen mit Behinderung, die ohnehin schon zu kämpfen haben, noch Geld für so etwas verlangt.“ F. betont: „Ich will das nicht zahlen.“ Er hofft nun auf Unterstützung, damit Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigung nicht mehr bezahlen müssen.