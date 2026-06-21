Familienvater (39) ertrank vor Augen seiner Kinder

Ob es sich bei dem tragischen Todesfall um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall handelt, ist derzeit noch unklar, die Hitze dürfte die Situation zusätzlich jedoch verschärft haben. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad steigt nicht nur die Belastung für den Körper deutlich, sondern auch das Risiko für Kreislaufprobleme und Notfälle im Wasser – besonders an stark frequentierten Badetagen wie diesem Sonntag.