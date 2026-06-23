Jeder Dritte hält nicht bis zur Pension durch

Zwar bewerten knapp 80 Prozent der Beschäftigten ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut. Gleichzeitig berichtet jedoch mehr als jede dritte befragte Person von einem dauerhaften Gesundheitsproblem. Besonders alarmierend: Mehr als ein Drittel hält es für eher oder sehr unwahrscheinlich, den derzeitigen Job bis zur Pension ausüben zu können. Als wichtigste Voraussetzungen für ein längeres Berufsleben nannten die Betroffenen weniger Arbeitsstunden, längere Erholungsphasen und geringeren Arbeitsdruck, aber auch ein guter Gesundheitszustand spielt dabei eine große Rolle.