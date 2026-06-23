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„Am Ende umarmten ihn sogar die Österreicher“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 06:00
Lionel Messi (rechts) lieferte erneut eine beeindruckende Show ab.
Lionel Messi (rechts) lieferte erneut eine beeindruckende Show ab.(Bild: AP/Ashley Landis)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem WM-Kracher Österreich gegen Argentinien (0:2) beherrscht vor allem Doppeltorschütze Lionel Messi mit seinem WM-Torrekord die internationalen Schlagzeilen.

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Internationale Pressestimmen nach dem Spiel Argentinien – Österreich (2:0) bei der Fußball-WM in Nordamerika. Lionel Messi erzielte beide Tore und ist mit nun 18 Treffern bester Torschütze der WM-Geschichte:

Argentinien
„La Nacion“: „Eine weitere Meisterleistung der Nummer 10. Lionel Messi war der Star des Nachmittags: Er erzielte beide Tore, machte seinen verschossenen Elfmeter vom Beginn des Spiels vergessen und schrieb erneut Geschichte, indem er als erster Spieler 18 Tore bei Weltmeisterschaften erzielte.“

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„Clarin“: „Lionel Messi schrieb erneut Geschichte. Als Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026 dringend eine Machtdemonstration brauchte, übernahm der Kapitän die Verantwortung, entschied das Spiel, sicherte die Qualifikation und schrieb ein weiteres goldenes Kapitel seiner Karriere.“

„Ole“: „Unglaublich, Messi: Das bleibende Vermächtnis des Besten aller Zeiten, nur wenige Stunden vor seinem 39. Geburtstag.“

Deutschland
„Sportbild“: „Messi-Weltrekord ballert Argentinien weiter.“

„Sport1“: „Messi liefert nächste Show! Lionel Messi scheitert gegen Österreich früh vom Punkt. Trotzdem führt der Superstar Argentinien zum Sieg – und stellt einen neuen Rekord auf.“

Italien
Gazzetta dello Sport: „Messi hört nicht auf: Er kommt auf 18 Treffer und setzt sich von Klose ab. Messi ist das unangefochtene Licht dieses soliden, kompakten, wenn auch nicht allzu spektakulären Argentiniens – abgesehen vom Kapitän selbst. Am Mittwoch wird die „10“ ihren 39. Geburtstag feiern, aber er läuft wie ein Junger. Am Ende gehen sogar die Österreicher zu ihm, um ihn zu umarmen.“

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La Repubblica: „Unglaublicher, unaufhaltsamer Messi. Er schreibt Geschichte, wieder einmal.“

England
Daily Mail: „Messi schreibt Geschichte.“

The Times: „Lionel Messi zerreißt die Rekordbücher.“

Guardian: „Der unaufhaltsame Messi bricht den WM-Torrekord. Es musste Lionel Messi sein, es musste an diesem Tag sein und vielleicht musste es sogar in Dallas sein.“ 

Spanien
As: „Messi, Legende unter Legenden, ein Mythos unter Mythen.“

Marca: „Wieder er. Wieder die ‘10'. Wieder Lionel Messi. Was dieser Junge leistet, ist erstaunlich. Ein Tor für die Geschichtsbücher.“

Frankreich
Le Figaro: „Messi verschiebt die Grenzen. Wie weit wird er noch kommen? Nach seinem fulminanten Hattrick gegen Algerien untermauerte Lionel Messi mit einem Doppelpack gegen Österreich seinen Legendenstatus im Fußball.“

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L’Equipe: „Ein historischer Messi sichert Argentinien das Weiterkommen. Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Lionel Messi keine Zeit zu verlieren, und der argentinische Kapitän klärte die Frage des WM-Torrekords im Handumdrehen.“

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