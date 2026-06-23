„Am Ende umarmten ihn sogar die Österreicher“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Messi hört nicht auf: Er kommt auf 18 Treffer und setzt sich von Klose ab. Messi ist das unangefochtene Licht dieses soliden, kompakten, wenn auch nicht allzu spektakulären Argentiniens – abgesehen vom Kapitän selbst. Am Mittwoch wird die „10“ ihren 39. Geburtstag feiern, aber er läuft wie ein Junger. Am Ende gehen sogar die Österreicher zu ihm, um ihn zu umarmen.“