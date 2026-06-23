New Yorker Zuschauer attackierten US-Open-Sieger

Im Vorjahr vor Wut Spind zerstört

Vor kurzem zog er bei den Canadian Open in Toronto während der Runde ein Eishockey-Dress von Jack Hughes, der im Olympia-Finale gegen die Kanadier das Siegestor der Amerikaner erzielt hatte, an, provozierte so die Zuschauer. In den USA sammelte er dicke Minuspunkte, als er 2025 nach dem verpassten Cut bei den US Open wütend seinen Spind in der Garderobe kaputt schlug. Einen Sturm der Empörung ab es, als er heuer beim US Masters in Augusta sagte, von Kindern beim Par-3-Contest umgeben zu sein, sei eine „großartige Empfängnisverhütung“.