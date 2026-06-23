Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Sprint auf die Tribüne

Nach WM-Aufstieg hat Trainer nur Augen für sie!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 06:24
Norwegen siegt gegen Senegal mit 3:2. Trainer Solbakken konnte seine Gefühle nicht zurückhalten ...
Norwegen siegt gegen Senegal mit 3:2. Trainer Solbakken konnte seine Gefühle nicht zurückhalten und lief sofort auf die Tribüne zu seiner Herzdame.(Bild: Krone KREATIV/Associated Press, x.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Schlusspfiff hatte er nur Augen für sie! Norwegen-Trainer Stale Solbakken sprintete nach dem zweiten Gruppensieg (3:2 gegen Senegal) und dem damit verbundenen Aufstieg ins WM-Sechzehntelfinale sofort auf die Tribüne, um seiner Herzdame einen dicken Kuss zu geben.

0 Kommentare

Nach dem Schlusspfiff hatte er nur Augen für sie! Norwegen-Trainer Stale Solbakken sprintete nach dem zweiten Gruppensieg und dem damit verbundenen Aufstieg ins WM-Sechzehntelfinale sofort auf die Tribüne, um seiner Herzdame einen dicken Kuss zu geben.

Da kann man schon einmal einen Gefühlsausbruch haben. Nach 28 Jahren ohne Teilnahme an einer Weltmeisterschaft stehen die Wikinger durch zwei Siege aus zwei Spielen bereits sicher im Sechzehntelfinale. Jetzt geht es im Spiel gegen Frankreich um den Gruppensieg.

Lesen Sie auch:
Goalgetter-„König“ Erling Haaland und seine treuen Vasallen …
3:2 gegen Senegal
Haaland führt Norwegen bei Tor-Spektakel zu Sieg!
23.06.2026

Sieger-Küsschen abgeholt
Norwegen-Teamchef Stale Solbakken sprintete zunächst mit Siegerfaust durch seine Coaching-Zone, nahm dann den direkten Weg an verdutzten Fans vorbei auf die Tribüne hinter der norwegischen Bank. Das klare Ziel: Ehefrau Anniken, bei der er ein verdientes Sieger-Küsschen abholte und sie fest umarmte.

Haaland-Doppelpack
Den Sieg verdankte Solbakken auch seinem Goalgetter Erling Haaland, der wie schon beim Auftakt-4:1 über den Irak doppelt (48., 58.) gegen Senegal traf. Neben Haaland, der nach 52 Länderspielen bei 59 Toren hält, netzte auch Marcus Pedersen (43.). Der skandinavische Geheimfavorit kann am Freitag mit breiter Brust gegen die ebenfalls makellosen Franzosen in den Schlager um den Gruppensieg gehen. Senegal, für das Ismaila Sarr (53., 93.) ebenfalls einen Doppelpack schnürte, trifft dann im Spiel der letzten Chance auf den Irak.

Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: EPA/OLGA FEDOROVA)

„Er hätte heute sogar vier Tore machen können“, schwärmte Coach Solbakken über Haaland. „Es ist einfacher, Torschützenkönig zu werden, wenn du für Frankreich oder Argentinien spielst, aber wir werden versuchen, Erling mehr Spiele und mehr Hilfe zu geben. Er ist ‘on fire‘“, betonte der 58-Jährige. Der Goalgetter selbst war zu Scherzen aufgelegt. „Es ist mir egal, wir sind durch“, meinte er im Hinblick auf das kommende Duell. „Sie schlagen uns vielleicht und holen dann den Titel.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 06:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Frankreich weiter in Fahrt – Mbappe mit Doppelpack
Highlights im Video
Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln
Krone-WM-Studio
Spanier entfesselt – Österreich will wieder jubeln
WM-Highlights
Märchen geht weiter – nächster Punkt für Kap Verde
WM-Highlights
Historisch – Ägypten holt ersten Sieg bei einer WM
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
137.239 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.872 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.797 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1400 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1106 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
741 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM-Highlights
Frankreich weiter in Fahrt – Mbappe mit Doppelpack
Spiel gedreht
Algerien siegt: Jetzt hat Österreich ein „Finale“
Müller-Anekdote
Als der Ex-Bayern-Star Arnautovic rätseln ließ
Sprint auf die Tribüne
Nach WM-Aufstieg hat Trainer nur Augen für sie!
Elfmeter gehalten
Auch gegen Messi: Schlager wieder überzeugend

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf