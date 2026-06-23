Nach WM-Aufstieg hat Trainer nur Augen für sie!

Nach dem Schlusspfiff hatte er nur Augen für sie! Norwegen-Trainer Stale Solbakken sprintete nach dem zweiten Gruppensieg (3:2 gegen Senegal) und dem damit verbundenen Aufstieg ins WM-Sechzehntelfinale sofort auf die Tribüne, um seiner Herzdame einen dicken Kuss zu geben.
Nach dem Schlusspfiff hatte er nur Augen für sie! Norwegen-Trainer Stale Solbakken sprintete nach dem zweiten Gruppensieg und dem damit verbundenen Aufstieg ins WM-Sechzehntelfinale sofort auf die Tribüne, um seiner Herzdame einen dicken Kuss zu geben.
Da kann man schon einmal einen Gefühlsausbruch haben. Nach 28 Jahren ohne Teilnahme an einer Weltmeisterschaft stehen die Wikinger durch zwei Siege aus zwei Spielen bereits sicher im Sechzehntelfinale. Jetzt geht es im Spiel gegen Frankreich um den Gruppensieg.
Sieger-Küsschen abgeholt
Norwegen-Teamchef Stale Solbakken sprintete zunächst mit Siegerfaust durch seine Coaching-Zone, nahm dann den direkten Weg an verdutzten Fans vorbei auf die Tribüne hinter der norwegischen Bank. Das klare Ziel: Ehefrau Anniken, bei der er ein verdientes Sieger-Küsschen abholte und sie fest umarmte.
Haaland-Doppelpack
Den Sieg verdankte Solbakken auch seinem Goalgetter Erling Haaland, der wie schon beim Auftakt-4:1 über den Irak doppelt (48., 58.) gegen Senegal traf. Neben Haaland, der nach 52 Länderspielen bei 59 Toren hält, netzte auch Marcus Pedersen (43.). Der skandinavische Geheimfavorit kann am Freitag mit breiter Brust gegen die ebenfalls makellosen Franzosen in den Schlager um den Gruppensieg gehen. Senegal, für das Ismaila Sarr (53., 93.) ebenfalls einen Doppelpack schnürte, trifft dann im Spiel der letzten Chance auf den Irak.
„Er hätte heute sogar vier Tore machen können“, schwärmte Coach Solbakken über Haaland. „Es ist einfacher, Torschützenkönig zu werden, wenn du für Frankreich oder Argentinien spielst, aber wir werden versuchen, Erling mehr Spiele und mehr Hilfe zu geben. Er ist ‘on fire‘“, betonte der 58-Jährige. Der Goalgetter selbst war zu Scherzen aufgelegt. „Es ist mir egal, wir sind durch“, meinte er im Hinblick auf das kommende Duell. „Sie schlagen uns vielleicht und holen dann den Titel.“
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