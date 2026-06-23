Nach WM-Aufstieg hat Trainer nur Augen für sie!

„Er hätte heute sogar vier Tore machen können“, schwärmte Coach Solbakken über Haaland. „Es ist einfacher, Torschützenkönig zu werden, wenn du für Frankreich oder Argentinien spielst, aber wir werden versuchen, Erling mehr Spiele und mehr Hilfe zu geben. Er ist ‘on fire‘“, betonte der 58-Jährige. Der Goalgetter selbst war zu Scherzen aufgelegt. „Es ist mir egal, wir sind durch“, meinte er im Hinblick auf das kommende Duell. „Sie schlagen uns vielleicht und holen dann den Titel.“