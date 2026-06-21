Hose runter vor Polizei! Mann sorgt für Aufregung

Für Beamte in Wien-Leopoldstadt hat eine Streife wegen eines angeblichen Raufhandels um Mitternacht völlig überraschend eine skurrile Wendung genommen. Ein Mann (32) fiel den Polizisten im Bereich der U-Bahnstation Messer-Prater auf, weil er beim Erblicken der Beamten plötzlich die Flucht ergriff. Doch damit nicht genug ...