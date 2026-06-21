Hose runter vor Polizei! Mann sorgt für Aufregung

Für Beamte in Wien-Leopoldstadt hat eine Streife wegen eines angeblichen Raufhandels um Mitternacht völlig überraschend eine skurrile Wendung genommen. Ein Mann (32) fiel den Polizisten im Bereich der U-Bahnstation Messer-Prater auf, weil er beim Erblicken der Beamten plötzlich die Flucht ergriff. Doch damit nicht genug ...
Wenig später blieb der 32-jährige österreichische Staatsbürger abrupt stehen – und zog mitten im Geschehen seine Hose hinunter! Die Beamten hielten den Mann daraufhin an, um seine Identität festzustellen.
Mann leistete ordentlich Gegenwehr
In der Folge eskalierte die Situation weiter: Der Mann stieß die einschreitenden Polizisten, woraufhin er festgenommen werden musste. Aufgrund seiner heftigen Gegenwehr setzten die Beamten auch körperliche Gewalt ein.
Ein Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von 0,54 Promille. Zudem gab der 32-Jährige an, Kokain konsumiert zu haben. Er wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.
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