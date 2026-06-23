Auch gegen Messi: Schlager wieder überzeugend

Im Gegensatz zu Ronaldo vor zehn Jahren gegen Almer überwand Messi Schlager nach seinem vergebenen Elfer noch zweimal. „Beim zweiten Tor waren wir ein bisschen blauäugig, haben ihnen ein bisschen zu viel Raum gegeben“, ärgerte sich der ÖFB-Goalie. Im abschließenden Gruppenspiel am Samstag (4.00 Uhr in der Nacht auf Sonntag MESZ) habe man den Aufstieg aber selbst in der Hand. Schlager: „Wir wissen, dass es in uns drinnen steckt.“ Mit einer Leistung wie gegen Argentinien werde man gegen Algerien punkten. „Und dann sind wir weiter.“