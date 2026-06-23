Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Elfmeter gehalten

Auch gegen Messi: Schlager wieder überzeugend

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 06:01
ÖFB-Goalie Alex Schlager zeigte einmal mehr eine starke Leistung.
ÖFB-Goalie Alex Schlager zeigte einmal mehr eine starke Leistung.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Torhüter Alexander Schlager hat auch im zweiten WM-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft überzeugt. Der Salzburg-Goalie entschärfte beim 0:2 gegen Weltmeister Argentinien am Montag in Dallas einige brenzlige Situationen. Dazu blieb er beim frühen Elfmeter von Lionel Messi sehr lange stehen – und trug dazu bei, dass der Ausnahmekicker den Ball rechts neben das Tor setzte.

0 Kommentare

„Ich bin nur ein bisschen herumgezappelt und habe ihm gedeutet, wo ich hinspringen will“, schilderte Schlager die Szenen vor dem Strafstoß. Im ÖFB-Team habe man im Vorfeld einige Elfmeter analysiert. „Ich habe mich dann auf das verlassen, was das Gefühl sagt“, erklärte Schlager. Auch Messis langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo hatte 2016 bei der EM gegen Österreich einen Elfmeter verschossen. Dieser war an die Stange gegangen, nachdem der Portugiese beim 0:0 aus dem Spiel heraus mehrmals am damaligen ÖFB-Goalie Robert Almer gescheitert war.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi verschoss vom Elferpunkt – ganz zur Freude von Alexander Schlager.
Vor Elfer-Fehlschuss
Spielchen mit Messi? Alexander Schlager klärt auf
22.06.2026

Sprechchöre für starken ÖFB-Goalie
Schlager zeigte auch einige starke Paraden – etwa als David Alaba dem einschussbereiten Messi den Ball weggespitzelt hatte (19.). Aus den Fansektoren der Österreicher waren daraufhin „Alex Schlager“-Sprechchöre zu hören. „Gassi“, wie der 30-Jährige ob seines schon vor dem Teenager-Alter abgelegten früheren Familiennamens Gastberger von seinen Kollegen genannt wird, hat seinen Status als Österreichs Nummer eins im Turnierverlauf gefestigt. Schon beim 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien war er beim Gegentreffer machtlos gewesen.

  Bereits in der WM-Qualifikation hatte Teamchef Ralf Rangnick zumeist auf Schlager gesetzt. Vor Turnierstart durfte sich aber auch Patrick Pentz einige Zeit noch leise Hoffnungen machen. Dieser hatte Schlager bei der EM 2024 vertreten, die der Salzburger wegen einer Knieverletzung verpasst hatte – einer der bittersten Rückschläge seiner Karriere, in der er alle ÖFB-Nachwuchsauswahlen durchlaufen hat.

Im Gegensatz zu Ronaldo vor zehn Jahren gegen Almer überwand Messi Schlager nach seinem vergebenen Elfer noch zweimal. „Beim zweiten Tor waren wir ein bisschen blauäugig, haben ihnen ein bisschen zu viel Raum gegeben“, ärgerte sich der ÖFB-Goalie. Im abschließenden Gruppenspiel am Samstag (4.00 Uhr in der Nacht auf Sonntag MESZ) habe man den Aufstieg aber selbst in der Hand. Schlager: „Wir wissen, dass es in uns drinnen steckt.“ Mit einer Leistung wie gegen Argentinien werde man gegen Algerien punkten. „Und dann sind wir weiter.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 06:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Frankreich weiter in Fahrt – Mbappe mit Doppelpack
Highlights im Video
Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln
Krone-WM-Studio
Spanier entfesselt – Österreich will wieder jubeln
WM-Highlights
Märchen geht weiter – nächster Punkt für Kap Verde
WM-Highlights
Historisch – Ägypten holt ersten Sieg bei einer WM
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
137.239 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.872 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.797 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1400 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1106 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
741 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Gruppe J im Ticker
LIVE: Joker sticht! Algerien kommt zum Ausgleich
Müller-Anekdote
Als der Ex-Bayern-Star Arnautovic rätseln ließ
Sprint auf die Tribüne
Nach WM-Aufstieg hat Trainer nur Augen für sie!
Elfmeter gehalten
Auch gegen Messi: Schlager wieder überzeugend
Presse nach Messi-Show
„Am Ende umarmten ihn sogar die Österreicher“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf