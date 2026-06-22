Abgetrennte Fingerkuppe wird Täter zum Verhängnis

Während das Opfer in den Schockraum eines Spitals gebracht wurde, liefen die Ermittlungen der Wiener Polizei auf Hochtouren. Die Spur führte die Ermittler schließlich direkt in ein Spital. Dort ließ sich ein Mann mit einer abgetrennten Fingerkuppe behandeln. Gegenüber den Ärzten soll er noch behauptet haben, in Simmering ausgeraubt worden zu sein.