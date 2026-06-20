Bank-Mitarbeiter verhindert Betrug an 90-Jähriger

Nur durch die Aufmerksamkeit eines Bankangestellten konnte am Freitag ein dreister Trickbetrug gerade noch rechtzeitig gestoppt werden. Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, eine 90-jährige Frau gezielt um mehrere Tausend Euro bringen zu wollen.
Die Seniorin hatte in einer Bankfiliale in Wien-Währing 9750 Euro beheben wollen. Dem Mitarbeiter kam die Situation allerdings sofort seltsam vor: Die Frau konnte nicht plausibel erklären, wofür sie das Geld benötigt. Der Angestellte reagierte geistesgegenwärtig und schlug Alarm.
Geld an Abholer übergeben
Wie die Landespolizeidirektion Wien am Samstag bestätigte, hatte ein unbekannter Anrufer die 90-Jährige offenbar gezielt unter Druck gesetzt. Sie wurde offenbar dazu gebracht, mehrere Bankfilialen aufzusuchen und jeweils exakt 9750 Euro abzuheben. Das Geld sollte anschließend an einen unbekannten Abholer übergeben werden – direkt vor der Bank.
37-Jähriger von Beamten geschnappt
In einer weiteren Filiale in Wien-Döbling nahm die Sache schließlich eine entscheidende Wendung. Beamte der Polizeiinspektion Krottenbachstraße observierten die Umgebung – und wurden fündig: Ein 37-jähriger serbischer Staatsbürger hielt sich verdächtig nahe der Bank auf und versuchte plötzlich zu flüchten. Doch die Polizisten waren schneller und konnten ihn stoppen.
Seniorin bekam Geld wieder zurück
Der Mann konnte laut Polizei keinerlei glaubhafte Erklärung für seinen Aufenthalt liefern. Auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde er festgenommen. Das bereits erbeutete Bargeld wurde bei ihm sichergestellt und an die 90-jährige Frau zurückgegeben. Der Verdächtige verweigerte die Aussage und sitzt in Haft.
Die Exekutive schlägt angesichts des Falls erneut Alarm: Besonders ältere Menschen geraten immer wieder ins Visier von Telefonbetrügern. Die Masche ist oft ähnlich – angebliche Polizisten oder Behörden täuschen Notlagen vor und fordern Bargeld oder Wertgegenstände.
Die klare Warnung: „Die Polizei oder andere Institutionen holen niemals Bargeld zur Verwahrung ab.“ Wer verdächtige Anrufe erhält, soll sofort auflegen und den Notruf 133 wählen.
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