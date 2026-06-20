Bank-Mitarbeiter verhindert Betrug an 90-Jähriger

37-Jähriger von Beamten geschnappt

In einer weiteren Filiale in Wien-Döbling nahm die Sache schließlich eine entscheidende Wendung. Beamte der Polizeiinspektion Krottenbachstraße observierten die Umgebung – und wurden fündig: Ein 37-jähriger serbischer Staatsbürger hielt sich verdächtig nahe der Bank auf und versuchte plötzlich zu flüchten. Doch die Polizisten waren schneller und konnten ihn stoppen.