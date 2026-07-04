„Das will ich nicht als Ausrede gelten lassen“

Auch Herzog meldet beim „Fitnesslevel“ Zweifel an

Andreas Herzog warnte vor einer gewissen Genügsamkeit hierzulande. „Was mir auffällt: Zu Beginn der Amtszeit von Rangnick haben wir Spiele gewonnen und er hat noch die Mannschaft kritisiert. In den letzten Spielen sind wir wieder in einer Phase drin, wo wir sagen, es ist eh alles okay. Nein, Argentinien war klar besser als wir, Spanien war klar besser als wir“, betonte Herzog, der als ORF-Experte selbst vor Ort war. Den ersten Einzug in die K.-o.-Phase „seit Ewigkeiten“ dürfe man „nicht kleinreden“, so der 103-fache Teamspieler. Allerdings: „Bei einer WM, wenn du Sensationen schaffen willst, (...) musst du am obersten Limit spielen, und das ist uns nicht gelungen.“ Sein Befund falle deswegen kritisch aus, weil die Mannschaft das Potenzial habe, näher an den Topmannschaften dran zu sein.