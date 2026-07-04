Mbappe offen: „Versucht nicht, zu werden wie ich“

Dass so viele Kinder auf ihn aufblicken, löst bei Kylian Mbappe durchaus Druck aus, wie der Franzose nun in einem Interview mit der „Sports Illustrated“ verriet. Zwar sei es ein unglaubliches Gefühl, junge Buben und Mädchen in seinen Trikots zu sehen, dennoch rät der 27-Jährige: „Versucht nicht, so zu werden wie ich.“
„Manchmal verspüre ich Druck, wenn ich sehe, dass viele Kinder auf mich schauen“, gab sich Mbappe offen. Immerhin sei er auch nur ein Mensch, mache genauso Fehler wie alle anderen. Außerdem sei Fußball nun einmal nicht alles. „Manchmal besteht die Gefahr, die wirklich wichtigen Dinge zu vergessen. Deshalb versuche ich jeden Tag, mich daran zu erinnern, worauf es wirklich ankommt. Denn man kann erfolgreich sein, Titel gewinnen und viel Geld verdienen – wenn man aber niemanden hat, mit dem man das teilen kann, wäre das traurig.“
Ob in Frankreich, Madrid oder auf der ganzen Welt: Für Tausende Kinder entwickelte sich Mbappe im letzten Jahrzehnt zu einem großen Vorbild. Der Stürmer selbst rät angehenden Fußballprofis dennoch, ihren eigenen Weg zu gehen. „Versucht nicht, so zu werden wie ich. Denn wenn ihr euch nur daran orientiert, setzt ihr euch selbst Grenzen. Vielleicht könnt ihr sogar besser werden. Schaut euch lieber an, was wir gut gemacht haben – und vor allem, was wir falsch gemacht haben“, so der Torjäger
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