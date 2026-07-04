Mbappe offen: „Versucht nicht, zu werden wie ich“

„Manchmal verspüre ich Druck, wenn ich sehe, dass viele Kinder auf mich schauen“, gab sich Mbappe offen. Immerhin sei er auch nur ein Mensch, mache genauso Fehler wie alle anderen. Außerdem sei Fußball nun einmal nicht alles. „Manchmal besteht die Gefahr, die wirklich wichtigen Dinge zu vergessen. Deshalb versuche ich jeden Tag, mich daran zu erinnern, worauf es wirklich ankommt. Denn man kann erfolgreich sein, Titel gewinnen und viel Geld verdienen – wenn man aber niemanden hat, mit dem man das teilen kann, wäre das traurig.“