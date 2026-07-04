Wer gewinnt Sprint von Silverstone? Ab 13 Uhr LIVE

Der 100-km-Bewerb am Samstag ist das vierte Sprintrennen in dieser WM-Saison. Danach absolvieren die Piloten noch das Qualifying (17 Uhr) für den Großen Preis von Großbritannien. Dieser geht am Sonntag um 16 Uhr in Szene. Antonelli liegt in der WM-Wertung mit 171 Zählern 40 Punkte vor seinem Teamkollegen Russell sowie 46 vor Hamilton.