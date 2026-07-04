Wer gewinnt Sprint von Silverstone? Ab 13 Uhr LIVE

In der Formel-1-Saison steht heute der Sprint von Silverstone am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat am Freitag das Sprint-Qualifying für sich entschieden. Der Brite holte sich vor Heimpublikum mit der Rundenbestzeit von 1:28,376 Minuten die Pole Position hauchdünn vor dem italienischen WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes (+0,011 Sek.). Dahinter reihten sich Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,321) sowie Charles Leclerc (+0,327) im zweiten Ferrari ein.
Hier der Zwischenstand:
Der 100-km-Bewerb am Samstag ist das vierte Sprintrennen in dieser WM-Saison. Danach absolvieren die Piloten noch das Qualifying (17 Uhr) für den Großen Preis von Großbritannien. Dieser geht am Sonntag um 16 Uhr in Szene. Antonelli liegt in der WM-Wertung mit 171 Zählern 40 Punkte vor seinem Teamkollegen Russell sowie 46 vor Hamilton.
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