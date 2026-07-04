Kaffee statt Strafzettel? Wirbel um Parksheriffs

Fotos als Beweise

Genau daran scheiden sich nun die Geister. Denn eine anonyme Beschwerde erhebt schwere Vorwürfe gegen die Überwachungsorgane. Sie sollen – so die Kritik – mit zweierlei Maß messen. Während manche Autolenker bei einem Verstoß sofort einen Strafzettel bekämen, dürften sich andere mehr erlauben. So soll eine Mitarbeiterin eines Geschäfts ihre Parkuhr regelmäßig nachstellen, ohne dafür belangt zu werden. Außerdem behauptet der Verfasser, ein Überwachungsorgan werde dafür regelmäßig auf einen Kaffee eingeladen. Mit Fotos, die auch der „Krone“ vorliegen, will er seine Vorwürfe untermauern.