Weltmeister zittert, Australien und Ghana draußen

„Cafeteros“ ungefährdet

Als letztes Team erreichte Geheimfavorit Kolumbien das Achtelfinale. Den „Cafeteros“ reichte in Kansas City vor 69.045 Fans gegen ein enttäuschendes Ghana ein Treffer von Jhon Arias (14.), nun wartet am Dienstag (22 Uhr MESZ) in Vancouver die Schweiz. Der insgesamt zweite kolumbianische K.o.-Sieg bei einer WM-Endrunde – zuvor war ihnen das bei der Endrunde 2014 gelungen – war nie gefährdet. Nach dem Ausscheiden von Ghana befinden sich mit Marokko und Ägypten nur noch zwei afrikanische Mannschaften im Turnier.