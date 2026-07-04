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Seien Sie beim Kulturfestival in Wieselburg dabei

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04.07.2026 05:00
Christian Deix, RenéVelazquez-Diaz, Pietro ErikArno und Monika Ballwein zaubern italienisches ...
Christian Deix, RenéVelazquez-Diaz, Pietro ErikArno und Monika Ballwein zaubern italienisches Lebensgefühl(Bild: Alexander Haas )
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Das zauberhafte Ambiente des Schlossparks in Wieselburg ist im Sommer Schauplatz zweier unvergesslicher Open-Air-Abende voller Musik und Emotionen. Mit dabei sind neben den Italoschlager Sängern von „INSIEME“ auch die Austropop Legenden von „WIR4 dabei“. Die „Krone“ verlost hierfür Tickets.

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Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre gibt es ein Wiedersehen mit dem beliebten Open-Air- Event „Kultur im Schlosspark Wieselburg“. Zwei musikalische Highlights sorgen für unvergessliche Abende. Am Freitag, den 31. Juli 2026 können Sie mit „INSIEME“ in das Lebensgefühl Italiens eintauchen. Die vier Ausnahmekünstler Christian Deix, René Velazquez- Diaz, Pietro Erik Arno und Monika Ballwein laden Sie zu einer leidenschaftlichen musikalischen Reise mit den größten Italo-Hits aller Zeiten ein. Die Besucher können sich auf eine unvergleichliche Show mit temperamentvollen Rhythmen, gefühlvollen Balladen und mitreißender italienischer Leidenschaft freuen.

Am Samstag, 1. August 2026, wird es dann kultig und emotional, wenn „WIR4 – A tribute to Austria 3“ auf der Bühne stehen. Die Austro-Pop-Legenden Harry Stampfer, Harald Fendrich, Gary Lux und Ulli Bäer sorgen für authentischen Austro-Pop-Sound und lassen Evergreens wie „Für immer jung“ oder „Jö schau“ wieder neu aufleben. Sie schaffen damit eine einzigartige Atmosphäre, ein Muss für alle Fans der österreichischen Musikgeschichte!

(Bild: Manfred Fichtinger)

Mitmachen und gewinnen 
Erleben Sie diese beiden großartigen Konzertabende! Die „Krone“ verlost den Auftritt von „INSIEME“ bei „Kultur im Schlosspark Wieselburg“ am 31. Juli, jeweils 5x2 VIP-Karten sowie 5x2 Tickets der Kategorie A. Ebenfalls verlosen wir 5x2 VIP Tickets und 5x2 Tickets der Kategorie B für den Auftritt der Austropoper „WIR4“ am 1. August. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Niederösterreich Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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