Seien Sie beim Kulturfestival in Wieselburg dabei

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre gibt es ein Wiedersehen mit dem beliebten Open-Air- Event „Kultur im Schlosspark Wieselburg“. Zwei musikalische Highlights sorgen für unvergessliche Abende. Am Freitag, den 31. Juli 2026 können Sie mit „INSIEME“ in das Lebensgefühl Italiens eintauchen. Die vier Ausnahmekünstler Christian Deix, René Velazquez- Diaz, Pietro Erik Arno und Monika Ballwein laden Sie zu einer leidenschaftlichen musikalischen Reise mit den größten Italo-Hits aller Zeiten ein. Die Besucher können sich auf eine unvergleichliche Show mit temperamentvollen Rhythmen, gefühlvollen Balladen und mitreißender italienischer Leidenschaft freuen.