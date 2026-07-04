Lebensmittel billiger, aber keiner merkt’s

Mit der Maßnahme will die Politik einerseits die Bevölkerung entlasten und andererseits die hohe Inflation etwas dämpfen. So weit, so lobenswert. Doch Österreich wäre nicht Österreich, wenn nicht wieder aus einer wohlwollenden Absicht ein Fall von „gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht“ würde. Rechnet Otto-Normalverbraucher nach, was ihm die reduzierte Steuer tatsächlich bringt, sind es gerade einmal um die 100 Euro pro Jahr. Umgerechnet sind das lediglich zwei Euro pro Woche und Haushalt, die mehr im Börsel bleiben. Besser als nix, werden nun viele sagen. Ja, eh.