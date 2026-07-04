In Las Vegas wartet man auf die „reichen Stars“

Hunderte Millionen Dollar stehen jede Nacht in Las Vegas auf dem Spiel. 170 Casinos haben rund um die Uhr geöffnet. Und auch die WM ist gut fürs Geschäft. Viele Fußballer stürmen nach ihrem Ausscheiden die Wüsten-Metropole, manche schauten auch vorher schon vorbei.
Kaum begreifbare Summen. Da könnte sogar der Fußball-Weltverband FIFA neidisch werden. Das Glücksspiel in Las Vegas mutierte längst zur puren Wirtschaftsmacht. Die Casinos erwirtschaften jährlich einen Bruttospielgewinn von über 13 Milliarden Dollar. Allein am berühmten Strip verlieren Besucher täglich rund 24 Millionen Dollar netto an Tischen und Automaten. Hunderte Millionen Dollar stehen jede Nacht auf dem Spiel, 170 Casinos haben rund um die Uhr geöffnet, um die Touristen bei Laune zu halten.
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