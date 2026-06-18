Wie elektronische „Helfer“ in Autos funktionieren

Es war eine sehr ungewöhnliche Erklärung, die ein Autofahrer (52) am Mittwoch für einen schweren Unfall in Lichtenberg hatte. Er habe links abbiegen wollen, dabei wegen des Spurhalteassistenten die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei dann frontal in das Auto eines entgegenkommenden Mannes (54) geprallt. Eine Person wurde schwer verletzt.