Wie elektronische „Helfer“ in Autos funktionieren

In Lichtenberg (Oberösterreich) kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Ein Fahrer gab später an, vom Spurhalteassistent irritiert gewesen zu sein. Doch was können die vielen kleinen Assistenten in unseren modernen Autos? Die „Krone“ hat nachgefragt.
Es war eine sehr ungewöhnliche Erklärung, die ein Autofahrer (52) am Mittwoch für einen schweren Unfall in Lichtenberg hatte. Er habe links abbiegen wollen, dabei wegen des Spurhalteassistenten die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei dann frontal in das Auto eines entgegenkommenden Mannes (54) geprallt. Eine Person wurde schwer verletzt.
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