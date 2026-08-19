ÖBB bauen dauerhafte Security am Welser Bahnhof ab

Linz bleibt unverändert

Das Verkehrsunternehmen stellt auf Anfrage der „Krone“ aber klar, dass der Bahnhof Linz von diesen Anpassungen nicht betroffen ist: „Die Situation beim stationären Sicherheitspersonal bleibt hier unverändert, eine Änderung ist nicht geplant.“ Für Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) wäre das Aus der Security auch ein absolutes No-Go gewesen. „Innen wie außen ist der Bahnhof ein Hotspot. Das Sicherheitspersonal muss vor Ort sein.“