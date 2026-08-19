ÖBB bauen dauerhafte Security am Welser Bahnhof ab

Im Zuge des neuen Sicherheitskonzepts planen die ÖBB nicht nur die Einführung von Alkoholverboten an den Bahnhöfen. An manchen Verkehrsknotenpunkten soll auch die ständige Kontrolle durch das Sicherheitspersonal wegfallen. Die Umstellung hat bereits begonnen.
Bis 2030 wollen die ÖBB ihr neues Sicherheitskonzept für die Bahnhöfe auf Schiene bringen. Bereits in den kommenden Wochen wird mit der schrittweisen Umsetzung begonnen. „Die ÖBB entwickeln ihre Sicherheitskonzepte kontinuierlich weiter, um Personal und Ressourcen noch gezielter und lagebildbasiert einzusetzen. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt dabei standortspezifisch auf Basis der jeweiligen Risiko- und Frequenzlage“, teilte das Unternehmen bei der Projektpräsentation mit.
Videüberwachung geplant
Wenig später sickerte bereits durch, dass am Welser Hauptbahnhof das seit vielen Jahren ständig anwesende Sicherheitspersonal abgebaut wird. Stattdessen soll der Verkehrsknotenpunkt durch ein Zusammenspiel aus stationärer Präsenz und mobilen Streifen abgesichert werden. „Ergänzt wird dieses mehrschichtige Sicherheitskonzept durch die enge und laufend weiterentwickelte Zusammenarbeit mit der Polizei sowie durch technische Maßnahmen wie die Videoüberwachung“, so die ÖBB in einer Stellungnahme.
Linz bleibt unverändert
Das Verkehrsunternehmen stellt auf Anfrage der „Krone“ aber klar, dass der Bahnhof Linz von diesen Anpassungen nicht betroffen ist: „Die Situation beim stationären Sicherheitspersonal bleibt hier unverändert, eine Änderung ist nicht geplant.“ Für Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) wäre das Aus der Security auch ein absolutes No-Go gewesen. „Innen wie außen ist der Bahnhof ein Hotspot. Das Sicherheitspersonal muss vor Ort sein.“
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