Grünes Licht für Erdgas-Fernleitung im Mühlviertel

Das Projekt ist bereits seit mehreren Jahren in Planung beziehungsweise in Vorbereitung. Die rund 40 Kilometer lange Leitung zwischen Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) und Oberkappel (Bezirk Rohrbach) soll künftig Gas aus dem Westen effizienter nach Österreich befördern. Auch bei Wasserstoff soll sie eine Rolle spielen.