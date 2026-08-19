Grünes Licht für Erdgas-Fernleitung im Mühlviertel

Die geplante Erdgasfernleitung „WAG Loop 1“ im nördlichen Mühlviertel ist genehmigt worden, wie Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Mittwoch mitteilte. Die 40 Kilometer lange Leitung soll für Gas und Wasserstoff ausgelegt werden.
Das Projekt ist bereits seit mehreren Jahren in Planung beziehungsweise in Vorbereitung. Die rund 40 Kilometer lange Leitung zwischen Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) und Oberkappel (Bezirk Rohrbach) soll künftig Gas aus dem Westen effizienter nach Österreich befördern. Auch bei Wasserstoff soll sie eine Rolle spielen.
Strenge Bedingungen für Genehmigung
Die Projektwerberin begründete das Projekt mit Versorgungssicherheit und Perspektiven für Wasserstofftransport. „Gerade bei großen Infrastrukturvorhaben wie diesem ist entscheidend, dass alle Auswirkungen umfassend und transparent geprüft und alle Beteiligten einbezogen werden“, sagt Lanesrat Stefan Kaineder.
Das Projekt greife auch geringfügig in bestehende Waldflächen ein. Die Genehmigung sei deshalb an strenge Bedingungen geknüpft, auch der Schutz des Grundwassers sei durch fachliche Auflagen im gesamten Verfahren abgesichert.
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