Bursch überschlug sich mehrmals mit Mopedauto

Ins Krankenhaus gebracht

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Er und sein mitfahrender gleichaltriger Freund, ebenfalls aus Scharten, wurden nur leicht verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Geng führte die Fahrzeugbergung durch.