Bursch überschlug sich mehrmals mit Mopedauto

Auf regennasser Fahrbahn kam ein 15-jähriger Bursch im oberösterreichischen Eidenberg mit seinem Mopedauto ins Schleudern und überschlug sich mehrmals. Er und sein mitfahrender gleichaltriger Freund hatten großes Glück, kamen mit leichten Verletzungen davon.
Ein 15-Jähriger aus Scharten lenkte am Dienstag um 19.30 Uhr ein Mopedauto im Gemeindegebiet von Eidenberg auf der Genger Straße von Bad Leonfelden kommend in Richtung Gramastetten. Auf der regennassen Fahrbahn kam er aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern und kam links von der Fahrbahn ab.
Ins Krankenhaus gebracht
Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Er und sein mitfahrender gleichaltriger Freund, ebenfalls aus Scharten, wurden nur leicht verletzt und nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Geng führte die Fahrzeugbergung durch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.