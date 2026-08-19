So viel kostet heuer der Schulanfang

Tipps zum Sparen

Schon jetzt gibt es Fördermöglichkeiten wie die Schulstartklar-Gutscheine und das Schulstartgeld. Um die Kosten möglichst gering zu halten, empfiehlt die Arbeiterkammer OÖ das gezielte Nutzen von Aktionspreisen, den Verzicht auf Markenprodukte und Preise zu vergleichen. Zusätzlich kann man sich in den Geschäften beraten lassen und die Ermäßigung von 20 Prozent auf ausgewählte Artikel vom 3. Bis 19. September sollte unbedingt genutzt werden.