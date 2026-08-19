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So viel kostet heuer der Schulanfang

Oberösterreich
19.08.2026 14:30
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Emma Krenn
Von Emma Krenn

Neue Hefte, Schultasche, Stifte und Co: Zum Schulbeginn kommt auf Eltern eine lange Einkaufsliste zu – und eine teure Rechnung. Die Arbeiterkammer hat die Preise von Schulartikeln erhoben und zeigt, wo Eltern sparen können. 

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Alle Jahre wieder kümmern sich Eltern zwischen Schulbeginn und Herbstferien um die Bezahlung neuer Schulmaterialien, Turnsachen, Nachmittagsbetreuungen und Exkursionen. Laut einer Schulkosten-Umfrage der AK Oberösterreich und der OÖ. Krone werden in dieser Zeit in Oberösterreich durchschnittlich 830 Euro pro Kind ausgegeben. Bei zwei oder mehr Kindern summieren sich diese schulbedingten Kosten erneut.

So viel kostet der Schulstart
Allein beim Schuleinkauf zum Beginn des Jahres müssen Eltern tief in die Geldtasche greifen. Laut dem AK-Preisvergleich liegen die Kosten bei einem Warenkorb eines Erstklässlers zwischen 78,68 und 153,42 Euro und bei einem Mittelschüler zwischen 106,44 und 223,54 Euro, je nachdem ob günstige oder Markenprodukte gekauft wurden.

Überhaupt noch leistbar?
Sieben von zehn der befragten Eltern sehen den Schulbeginn bzw. den Schulbesuch neben den Fixkosten des alltäglichen Lebens als finanzielle Belastung. Um dies auszugleichen, sparten viele der Eltern bei der Kleidung, familiären Freizeitaktivitäten, Ernährung und trafen weitere Sparmaßnahmen.

Hochwertige und umweltfreundliche Schulartikel haben ihren Preis. Für Familien, deren Haushaltsbudget ohnehin knapp ist, sind oft deshalb günstigere Alternativen die naheliegendere Wahl. Trotzdem wird mit dem Kauf von länger haltbaren Produkten die Umwelt geschont und nachhaltig Geld gespart.

Tipps zum Sparen
Schon jetzt gibt es Fördermöglichkeiten wie die Schulstartklar-Gutscheine und das Schulstartgeld. Um die Kosten möglichst gering zu halten, empfiehlt die Arbeiterkammer OÖ das gezielte Nutzen von Aktionspreisen, den Verzicht auf Markenprodukte und Preise zu vergleichen. Zusätzlich kann man sich in den Geschäften beraten lassen und die Ermäßigung von 20 Prozent auf ausgewählte Artikel vom 3. Bis 19. September sollte unbedingt genutzt werden.

Bewusstsein für die hohen Kosten
Generell fordert die oberösterreichische Arbeiterkammer seit Langem niedrigere Schul- und Reisekosten sowie Familien sozial gerechter zu entlasten. Es ist wichtig, stärker ins Bewusstsein zu rücken, dass viele Familien mit den hohen Kosten finanziell zu kämpfen haben.

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