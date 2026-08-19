Erneute Schmierwelle sorgt für Ärger und Kritik

Härteres Durchgreifen gefordert

Damals wurden den Jugendlichen von Bürgermeisterin Alma Halilovic (SPÖ) die Wände des Jugendzentrums für ihre „Kunst“ zur Verfügung gestellt. Am Ende wurden diese mit Penissen und Parolen wie „Fuck the Police“ beschmiert. Aus Födermayrs Sicht müsse die Ortschefin konsequent durchgreifen, auch Sanktionen aussprechen. „Die Mitarbeiter sind nicht dafür da, die Blödheiten der Jugend zu beseitigen.“