Spurassistent soll schuld an Frontalkollision sein

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mit einem Pkw auf der Hansberg-Landesstraße von Gramastetten Richtung Neulichtenberg. Beim Gewerbegebiet Neulichtenberg wollte er in die Gewerbezeile nach links einbiegen. Da ihm jedoch ein Traktorfahrer entgegenkam, beschleunigte er, um noch vor dem Traktor einzubiegen.