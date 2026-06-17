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Zeugenaufruf

Spurassistent soll schuld an Frontalkollision sein

Oberösterreich
17.06.2026 20:16
Hier passierte der Unfall – beteiligt waren ein Pkw und ein Fahrzeug des Roten Kreuzes.
Hier passierte der Unfall – beteiligt waren ein Pkw und ein Fahrzeug des Roten Kreuzes.(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In Lichtenberg in Oberösterreich kam es am Mittwochnachmittag zu einem folgenschweren Unfall. Zwei Pkw – darunter ein Fahrzeug des Roten Kreuzes – waren frontal kollidiert. Eine Person wurde schwer verletzt nach Linz gebracht.

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Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mit einem Pkw auf der Hansberg-Landesstraße von Gramastetten Richtung Neulichtenberg. Beim Gewerbegebiet Neulichtenberg wollte er in die Gewerbezeile nach links einbiegen. Da ihm jedoch ein Traktorfahrer entgegenkam, beschleunigte er, um noch vor dem Traktor einzubiegen.

Kontrolle verloren
Laut Angaben des 52-Jährigen verlor er dann aufgrund des Spurhalteassistenten die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte nahezu frontal mit dem in der Gewerbezeile entgegenkommenden Roten-Kreuz-Wagen, gelenkt von einem 54-Jährigen ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.

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Der 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in Begleitung des Notarztes in das UKH Linz gebracht.

Der bislang unbekannte Traktorlenker, der in den Unfall nicht involviert war, wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Puchenau unter 059133 / 4338 zu melden.

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