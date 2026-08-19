Villa mit viel Geschichte um 20 Millionen Euro

Von der Straße ist dieses gut 1800 Quadratmeter große Grundstück direkt am Ufer des Attersee fast nicht einzusehen: Die prominente Salzburger Immobilienmaklerin Marlies Muhr hat aktuell ein ganz besonderes Objekt in ihrem Portfolio. In der Gemeinde Weyregg wird eine Villa für einen kolportierten Preis von mindestens 20 Millionen Euro angeboten.