Motorenbauer aus Steyr rutschte in die Verlustzone

Ziele nicht haltbar

Auch beim Gewinn werden die ursprünglichen Ziele verfehlt: Die erwartete EBIT-Marge sinkt von zuvor mindestens 15 Prozent auf nun acht bis zwölf Prozent. Als Hauptgrund für die Korrektur werden verschleppte öffentliche Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozesse bei internationalen Projekten genannt.

Auch die bisherige Mittelfristprognose für das kommende Jahr, die einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 40 Millionen Euro vorsah, ist nicht haltbar und wird zurückgenommen.