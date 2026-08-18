Mädchen erlitt im Reitclub schwere Schnittwunden

Die zwölfjährige Einheimische war am Dienstag gegen 14.05 Uhr beim Aufenthalt in einem Reitclub in Aigen-Schlägl beim Betreten des Sozialraumes im ersten Stock gegen die nur zur Hälfte geöffnete Durchgangstür gelaufen. Durch den Anprall zerbrach die Glasfüllung und die Schülerin versuchte sich mit den Armen abzustützen.