Mädchen erlitt im Reitclub schwere Schnittwunden

Ein schöner Nachmittag bei den Pferden endete für eine junge Mühlviertlerin in den Ferien mit einer schweren Verletzung. Das zwölfjährige Mädchen hatte sich bei einer geborstenen Glastür tiefe Wunden zugefügt und musste ins Spital geflogen werden.
Die zwölfjährige Einheimische war am Dienstag gegen 14.05 Uhr beim Aufenthalt in einem Reitclub in Aigen-Schlägl beim Betreten des Sozialraumes im ersten Stock gegen die nur zur Hälfte geöffnete Durchgangstür gelaufen. Durch den Anprall zerbrach die Glasfüllung und die Schülerin versuchte sich mit den Armen abzustützen.
Etwa drei Zentimeter tiefe Wunde
Dabei zog sie sich schwere Schnittverletzungen – die gravierendste am Arm, etwa zwölf Zentimeter lang und bis zu drei Zentimeter tief – zu. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
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