Mit einem Lächeln in die Hölle namens „Paradies“

Die Chemie im Team stimmt, das Vertrauen zu Trainer Didi Kühbauer so, dass dessen Vertrag gestern bis 2029 verlängert worden ist. Dazu ist seit Monaten ein zuvor nur selten gesehener Spirit spürbar. Das Gleiche gilt nach Cupsieg, Meistertitel sowie saisonübergreifend sieben Liga-Siegen in Folge für Glauben und Selbstvertrauen.