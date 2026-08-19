Mit einem Lächeln in die Hölle namens „Paradies“

Bei Österreichs Doublesieger LASK sorgt vor dem Play-Off-Hinspiel zur UEFA Champions League bei Celtic nicht nur die Vertragsverlängerung von Trainer Didi Kühbauer für absoluten Positivismus!
Die Chemie im Team stimmt, das Vertrauen zu Trainer Didi Kühbauer so, dass dessen Vertrag gestern bis 2029 verlängert worden ist. Dazu ist seit Monaten ein zuvor nur selten gesehener Spirit spürbar. Das Gleiche gilt nach Cupsieg, Meistertitel sowie saisonübergreifend sieben Liga-Siegen in Folge für Glauben und Selbstvertrauen.
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