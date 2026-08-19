Neuer ORF-General: Antrittsbesuch bei LH Stelzer

Bei der jüngsten Bestätigung Obereders als Landesdirektor war eine etwaige politische Nähe allerdings kein Thema mehr. Pig hatte schließlich schon im Vorfeld versprochen, sich keinesfalls politisch beeinflussen zu lassen. Worum’s im Gespräch der drei mächtigen Herren ging – das bleibt ein Geheimnis. Durchgesickert war danach nur so viel: Pig sprach über seinen Plan für einen neuen ORF, den der öffentlich-rechtliche Sender nach den ganzen Skandalen rund um Roland Weißmann, Pius Strobl und Co. auch nötig hat. Am Nachmittag stellte sich der Neue dann offiziell den Journalisten und Mitarbeitern im ORF OÖ vor.