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Neuer ORF-General: Antrittsbesuch bei LH Stelzer

Oberösterreich
19.08.2026 16:44
Termin im Linzer Landhaus: LH Stelzer (li.) empfing am Mitwoch Clemens Pig und OÖ-Intendant ...
Termin im Linzer Landhaus: LH Stelzer (li.) empfing am Mitwoch Clemens Pig und OÖ-Intendant Klaus Obereder (re.).(Bild: Max Mayrhofer)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Der künftige ORF-Generaldirektor Clemens Pig tourt durch die Bundesländer. Am Mittwoch führte ihn sein Weg ins Linzer Landhaus zu Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Mit am Tisch saß ORF-OÖ-Landesdirektor Klaus Obereder. Was die drei mächtigen Herren besprachen?

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Der Termin war für 12 Uhr Mittag angesetzt: Nachdem der künftige ORF-Generaldirektor Clemens Pig Ende der vergangenen Woche Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler besucht hatte, stand am Mittwoch Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz auf dem Programm. Im Linzer Landhaus wurde der ab dem 1. Jänner 2027 verantwortliche Top-Manager von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zum Antrittsbesuch empfangen.

Pig kam dabei nicht alleine: Mit am Tisch saß ORF-OÖ-Landesdirektor Klaus Obereder, der in der Vergangenheit stets auf die Gunst der ÖVP und des Landeschefs zählen konnte. Bis vor geraumer Zeit war es ja so, dass der jeweilige Landeschef ein kleines Mitspracherecht bei der Bestellung des Direktors im Landesstudio hatte.

Bei der jüngsten Bestätigung Obereders als Landesdirektor war eine etwaige politische Nähe allerdings kein Thema mehr. Pig hatte schließlich schon im Vorfeld versprochen, sich keinesfalls politisch beeinflussen zu lassen. Worum’s im Gespräch der drei mächtigen Herren ging – das bleibt ein Geheimnis. Durchgesickert war danach nur so viel: Pig sprach über seinen Plan für einen neuen ORF, den der öffentlich-rechtliche Sender nach den ganzen Skandalen rund um Roland Weißmann, Pius Strobl und Co. auch nötig hat. Am Nachmittag stellte sich der Neue dann offiziell den Journalisten und Mitarbeitern im ORF OÖ vor.

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