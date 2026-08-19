Auf Schusters Rappen durch den Nationalpark

Kompakt und übersichtlich

An den Beschreibungen ist nichts erfunden: „Ich bin jede Wanderung selbst gegangen“, sagt Mühlleitner, der im innviertlerischen Aspach zu Hause ist. Bei den Wegbeschreibungen bleibt er bewusst kurz und prägnant: „Dafür liefere ich spannende Informationen zu Landschaft, Natur und Kultur der Eisenwurzen, ergänzt durch übersichtliche Karten, praktische Hinweise und zahlreiche Einkehrtipps.“ Zusätzlich stehen auf der Website des Verlags die GPX-Daten aller Touren zum Download bereit.