43-Jähriger attackierte Sanitäter und Polizisten

Völlig die Fassung verlor am Dienstag ein 43-jähriger Patient vor dem Klinikum Wels. Der Mann attackierte dort zuerst zwei Sanitäter und verhielt sich auch gegenüber den alarmierten Polizisten äußerst aggressiv. Der Mann wurde schlussendlich festgenommen.
Am Dienstag wurden Polizisten zum Klinikum Wels beordert, da dort Sanitäter von einem Patienten attackiert wurden. Der Patient, ein 43-Jähriger aus Stadl-Traun, lag neben einem Rettungsfahrzeug auf dem Boden und wurde von zwei Sanitätern fixiert. In weiterer Folge übernahmen die Polizisten die Fixierung und da der 43-Jährige auch gegenüber den Polizisten aggressiv war, wurden ihm Handfesseln angelegt.
Zur Polizeiinspektion gebracht
Die Rettungssanitäter gaben an, dass sie dem Mann helfen wollten, da dieser auf dem Boden lag. Dabei wurden sie jedoch von dem 43-Jährigen attackiert bzw. zu treten versucht. Ein Sanitäter wurde von dem Mann kräftig gegen den Oberschenkel getreten. Der Sanitäter sei laut eigener Angabe jedoch nicht verletzt worden. Der äußerst unkooperative 43-Jährige wurde danach mit dem Streifenwagen zur Polizeiinspektion gebracht.
Polizisten bespuckt
Dieser war jedoch gleich nach der Abfahrt wieder äußerst aggressiv, beschimpfte die Polizisten lauthals, versuchte mehrmals die Polizisten zu attackieren bzw. bespuckte einen Polizisten. Da sich der 43-Jähriger trotz mehrfacher Aufforderung unablässig aggressiv verhielt, wurde die Festnahme ausgesprochen. In weiterer Folge wurde der Mann in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.
Der Verdächtige ist im Klinikum laut dem Rettungspersonal vor dem Eintreffen der Polizisten aus Eigenem zu Sturz gekommen und hatte sich dabei an der linken Hand verletzt.
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