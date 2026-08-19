43-Jähriger attackierte Sanitäter und Polizisten

Zur Polizeiinspektion gebracht

Die Rettungssanitäter gaben an, dass sie dem Mann helfen wollten, da dieser auf dem Boden lag. Dabei wurden sie jedoch von dem 43-Jährigen attackiert bzw. zu treten versucht. Ein Sanitäter wurde von dem Mann kräftig gegen den Oberschenkel getreten. Der Sanitäter sei laut eigener Angabe jedoch nicht verletzt worden. Der äußerst unkooperative 43-Jährige wurde danach mit dem Streifenwagen zur Polizeiinspektion gebracht.