Influencer stiften Unruhe im Wiener Polizeibad

Dass die Hitze der Stadt im Sommer brutal sein kann, wusste bereits Rainhard Fendrich in seinem legendären Austropop-Hit „Oben ohne“. Und auch, dass man die nötige Frische eben nur in einem Bad bekommt. Das nahmen kürzlich zwei Wiener Influencerinnen zum Anlass, um der Alten Donau einen Besuch abzustatten. Dabei stießen sie am Dampfschiffhaufen im 22. Bezirk auf den Polizeisportverein (PSV). Unter dem Titel „Neuer Badeplatz in Wien mit Strandbar“ spazieren die beiden jungen Damen gut gelaunt durch die weitläufige Anlage, gönnen sich auf einer Sonnenliege Pommes Frites und ein Erfrischungsgetränk.