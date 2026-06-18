Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Baden ist NICHT gratis

Influencer stiften Unruhe im Wiener Polizeibad

Freizeit
18.06.2026 18:00
Der Wiener Polizeisportverein steht im Mittelpunkt von Beiträgen auf Social Media.
Der Wiener Polizeisportverein steht im Mittelpunkt von Beiträgen auf Social Media.(Bild: Sonnendeck-altedonau)
Porträt von Oliver Papacek
Von Oliver Papacek

Gut gemeint ist oftmals das Gegenteil von gut gemacht. So muss sich aktuell das Polizeibad an der Alten Donau mit fehlerhaften Beiträgen in sozialen Netzwerken herumärgern. Wir klären auf!

0 Kommentare

Dass die Hitze der Stadt im Sommer brutal sein kann, wusste bereits Rainhard Fendrich in seinem legendären Austropop-Hit „Oben ohne“. Und auch, dass man die nötige Frische eben nur in einem Bad bekommt. Das nahmen kürzlich zwei Wiener Influencerinnen zum Anlass, um der Alten Donau einen Besuch abzustatten. Dabei stießen sie am Dampfschiffhaufen im 22. Bezirk auf den Polizeisportverein (PSV). Unter dem Titel „Neuer Badeplatz in Wien mit Strandbar“ spazieren die beiden jungen Damen gut gelaunt durch die weitläufige Anlage, gönnen sich auf einer Sonnenliege Pommes Frites und ein Erfrischungsgetränk.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Freizeit
18.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Abhilfe bei Erkältungen
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Haarentfernungen mit Lasertechnik
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Was lindert Beschwerden im Wechsel?
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Hilfsmittel bei Scheidenpilz
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Die Wichtigkeit der Darmkrebsvorsorge!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.403 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
158.083 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
109.050 mal gelesen
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1775 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
814 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Freizeit
Krone Plus Logo
Baden ist NICHT gratis
Influencer stiften Unruhe im Wiener Polizeibad
Tiroler Tierecke
Süße Tierchen verschollen und wieder aufgetaucht!
Streit um Haltung
Tierschützer widersprechen Behörde nach Kontrolle
Krone Plus Logo
Wichtige Neuerungen
Aufgefrischt: So kommen Sie zu Ihrer „ID Austria“
Alarm im Mittelmeer
Zerbeißt Dosen: Rotes Kreuz warnt vor diesem Fisch
krone.at
krone.at

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf